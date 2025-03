A Bruxelles Consiglio Ue straordinario con Zelensky su Ucraina e Difesa

Bruxelles, 6 mar. (askanews) - Il futuro e la Difesa dell'Ucraina e dell'Europa sono al centro del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles a cui partecipa anche il presidente ucraino Zelensky.

"Ci incontriamo per un Consiglio straordinario perché sono tempi straordinari - ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a margine di un incontro fra i leader pre vertice - L'Europa si trova di fronte a un pericolo chiaro e presente e dobbiamo metterla nella posizione di essere in grado di difendersi, ma dobbiamo mettere anche l'Ucraina nella posizione di proteggersi, di spingere ulteriormente per una pace giusta e duratura, una pace attraverso la forza".

Il vertice, a cui è presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, avviene in un contesto internazionale incerto e molto cambiato nel giro di pochi giorni, con l'incontro-scontro fra Trump e Zelensky alla Casa Bianca che ha incrinato i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico e lasciato un'Europa divisa.

Negli incontri preparatori, l'Ungheria del primo ministro Viktor Orban ha confermato il suo "no" alla bozza di conclusioni sull'Ucraina a cui è contraria anche la Slovacchia di Robert Fico.

Altro tema fondamentale sul tavolo il piano di riarmo da 800 miliardi di euro annunciato da von der Leyen, che dà il via a una nuova fase dello sviluppo di una Difesa europea comune, su cui c'è maggiore unità dei leader. Ma le modalità e i dettagli sono ancora tutti da discutere.