A Brest un evento per realizzare il "Lego più grande del mondo"

Brest (Francia), 26 feb. (askanews) - Un Lego da Guinness! Tra le 8.000 e le 10.000 persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato questo fine settimana a Brest (sulla punta più occidentale della Bretagna, in Francia) a un evento per cercare di stabilire il record del Lego più grande del mondo.

È stato realizzato un affresco lungo 21 metri e largo 1,84 che rappresenta un antico veliero, Notre-Dame de Rumengol, una nave da carico restaurata che storicamente navigava nel porto di Brest. Ora si attende che il primato venga riconosciuto dal Guinness World Records.

L'obiettivo della sfida era innanzitutto quello di raccogliere fondi per effettuare un importante intervento di restauro su questo veliero, per un costo stimato di 250.000 euro, ha spiegato Nicolas Blancquaert, presidente dell'associazione An Test, proprietaria di Notre-Dame de Rumengol.

L'ingresso all'evento era libero e chiunque poteva fare un'offerta libera per il progetto, che ha ricevuto il sostegno della Fondation du Patrimoine. Secondo Blancquaert. "Tra le 20.000 e le 25.000 persone" hanno visitato il sito solo per osservare i progressi dell'affresco. L'evento si è svolto negli Ateliers des Capucins, ex officine industriali dell'arsenale di Brest che appartenevano alla Marina militare francese e che da quando sono stati ceduti alle autorità locali sono stati trasformati in un centro culturale e sociale.