A Berlino migliaia di luci accese davanti al Reichtstag contro l'AfD

Berlino, 22 gen. (askanews) - Circa 100.000 persone, secondo la polizia, si sono radunate fuori dal Reichtstag a Berlino per protestare contro l'AfD (Alternativa per la Germania), nuova grande manifestazione di questo genere in Germania nelle ultime due settimane, cioé da quando il sito di inchiesta giornalistica Correctiv ha rivelato il piano di espulsione di massa degli stranieri dal Paese discusso dal partito di estrema destra tedesco a un meeting segreto.

Quando si è fatto buio i manifestanti hanno acceso le torce dei loro telefonini e intonato slogan e cori contro l'estremismo di destra e l'AfD.