8 marzo, la marcia delle donne in Pakistan per i loro diritti

Roma, 8 mar. (askanews) - Manifestazione a Islamabad, in Pakistan, per l'8 marzo. Donne soprattutto, ma anche qualche uomo, hanno marciato cantando slogan e mostrando striscioni rivendicando i loro diritti in un Paese in cui la parità dei sessi è molto lontana. Alcune sono scese in piazza anche a sostegno dei palestinesi, gridando "libertà".

Da alcuni anni ogni 8 marzo viene organizzata l'Aurat March, (Women's March) in diverse città pakistane come Islamabad, Karachi, Lahore, Multan, Peshawar e Quetta. La prima venne organizzata da collettivi di donne in parallelo al movimento pakistano #MeToo, l'8 marzo 2018 a Karachi. Dall'anno successivo sono iniziate marce anche in altre città. L'obiettivo è combattere la violenza contro le donne e sostenere le donne che subiscono violenze e molestie da parte delle forze di sicurezza, negli spazi pubblici, a casa e sul posto di lavoro.