50 anni del Museo Fortuny: "Rinnoviamo sguardo di sperimentazione"

Venezia, 10 giu. (askanews) - Da casa e fabbrica di Mariano Fortuny y Madrazo ed Henriette Nigrin, nata tra le mura di Palazzo Pesaro Orfei, a punto di riferimento per la cultura della città di Venezia: il Museo Fortuny di Venezia festeggia 50 anni e guarda al futuro con un nuovo spirito e la voglia di rinnovarsi nel senso della tradizione del luogo. La responsabile del museo, Elisabetta Barisoni ha raccontato ad askanews in che modo intende portare avanti il progetto: "Rinnoviamo lo spirito di sperimentazione e e vogliamo offrire sempre cose nuove. In questo museo si è fatta per anni avanguardia".