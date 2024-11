4 Novembre, Meloni: Forze Armate meritano rispetto straordinario

Roma, 4 nov. (askanews) - "E' molto affascinante, penso che" questa del villaggio difesa al circo Massimo "sia un'iniziativa molto utile per far capire ai cittadini quello che fanno i corpi" delle forze armate, che "è più di quello che possono immaginare e quindi" comprendere "la profondità e la complessità delle nostre forze armate in un mondo che evolve, di un sistema di difesa che evolve inevitabilmente. Mi pare che si siano molto attrezzati per stare al passo con i tempi, è un bel modo per celebrare le nostre forze armate, facendo capire meglio ai cittadini il lavoro straordinario che fanno per tutti noi". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni a margine della sua visita al Vilaggio difesa al circo Massimo in occasione della festa delle forze armate.

"È un lavoro straordinario - ha proseguito la premier - che questi uomini e queste donne fanno per la nostra sicurezza e per rappresentare l'Italia nel mondo. Ricordiamo che ancora oggi in giro per il mondo ci sono migliaia di uomini che per garantire la nostra sicurezza rinunciano a crescere i loro figli, stare con le loro famiglie, a vivere la loro vita. Penso che quando si ha questa capacità e questa disponibilità di sacrificio è molto importante che gli altri lo capiscano perché queste persone meritano un rispetto straordinario".