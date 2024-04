Milano, 25 apr. (askanews) - "È un governo antifascista? È un governo scelto dai cittadini. Poi l'antifascismo sì, mi sembra evidente. Ma poi, qualcuno ha nostalgia del fascismo? No, spero di no". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, al Sacrario dei Caduti milanesi per la Patria.