Milano, 31 gen. (askanews) - Continua la protesta degli agricoltori a Cuneo, in Piemonte, dove un centinaio di trattori hanno invaso le strade della città per manifestare pacificamente e denunciare "la follia che minaccia l'agricoltura". Bruxelles in precedenza aveva proposto di concedere un'esenzione parziale dai maggesi nell'UE e di intervenire per limitare qualsiasi aumento incontrollabile delle importazioni agricole ucraine, offrendo impegni agli agricoltori che protestavano in tutta Europa.