2 Giugno, Pecoraro Scanio: tutela ambiente in 500 statuti comunali

Milano, 1 giu. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e promotore rete Ecodigital con Carlo Marino sindaco di Caserta e presidente Anci Campania rilanciano la campagna promossa dal 2 giugno 2023 da fondazione Univerde e poi con l'importante sostegno della rete dei comuni sostenibili per inserire negli statuti comunali il nuovo art 9 della Costituzione sulla tutela dell'ambiente, ecosistemi e biodiversità. Pecoraro Scanio ha dichiarato: "La sfida del cambiamento climatico e della transizione Ecodigital si può vincere solo con la mobilitazione dei comuni e dei territori perciò il ruolo dei sindaci e dei consigli comunali é fondamentale e la festa della Repubblica è l'occasione per rilanciare questo impegno". Marino ha aggiunto "Lanciamo la sfida di aggiornare gli statuti nei 550 comuni della Campania perché la tutela dell'ambiente è fondamentale per il futuro in particolare dei giovani."