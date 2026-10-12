"Zustìssia", la storia di Zuncheddu, in carcere 33 anni da innocente

Roma, 12 ott. (askanews) - La storia di Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo detenuto ingiustamente in carcere per omicidio per 33 anni e poi assolto, arriva nei cinema il 15 ottobre con il film "Zustìssia" di Francesco Piras. Venticinque anni dopo quel 1991 in cui fu condannato all'ergastolo, un giovane avvocato decise di lottare per restituirgli la libertà, come spiega il regista: "Fare questo film è un atto politico e poetico assieme. E' un atto politico perché indaga la frattura che si può creare tra cittadino e istituzioni. Certo è un film che parla di giustizia ma ancor più parla di uomini".

Fabrizio Ferracane interpreta quest'uomo pieno di dignità, rigore ma anche forza e mitezza, Michele Riondino è invece l'avvocato Mauro Trogu. "E' un uomo che dopo tutto quello che è successo ancora ha questo carisma, questa forza, questi occhi che vibrano" ha detto Ferracane.

"Zustissia", tratto dal libro di Mauro Trogu e Beniamino Zuncheddu dal titolo "Io sono innocente" e scritto da Lisa Nur Sultan e Niccolò Gentili, nella pre-uscita che c'è appena stata in Sardegna ha già ottenuto incassi record.