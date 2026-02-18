ULTIME NOTIZIE 18 FEBBRAIO 2026

Zuckerberg testimone nel processo sulla "dipendenza da social"

Milano, 18 feb. (askanews) - Il ceo di Meta Mark Zuckerberg chiamato da un tribunale di Los Angeles per testimoniare in un processo senza precedenti sulla dipendenza dai social media. L'accusa è che Instagram e altre piattaforme, fra cui anche Google, sarebbero state deliberatamente progettate per rendere dipendenti i giovani utenti.

Il processo ha preso forma in seguito alla denuncia di una giovane e prende di mira non i contenuti ma la struttura stessa dei social appunto, i loro algoritmi e il loro funzionamento. Potrebbe diventare un caso scuola, un precedente legale per migliaia di cause intentate da famiglie americane contro le principali piattaforme di social media.

