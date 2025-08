Zuckerberg e la sua flotta nel mare del golfo di Napoli

Milano, 1 ago. (askanews) - Le vacanze italiane di Mark Zuckerberg. Il numero uno di Meta, fondatore di Facebook, che già aveva scelto la costiera amalfitana e l'isola di Capri nel 2012 per il viaggio di nozze con Priscilla Chan, ha raggiunto in questi giorni la costa campana con la sua flotta. Nel mare del golfo di Napoli è stato visto transitare l'impero galleggiante di Zuckerberg, composto dal lussuoso yacht Launchpad, dalla nave di supporto Wingman con elisuperficie ed elicottero a bordo e dai tender di appoggio. La flotta ha raggiunto dapprima Ischia e Procida per poi fare rotta su Capri, transitare nelle acque del golfo con il Vesuvio a fare da sfondo e cornice naturale e infine fermarsi in rada a Napoli.