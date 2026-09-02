ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2026

Zuckerberg: "Domanda di data center è enorme e non si trovano operai"

Roma, 2 set. (askanews) - La domanda di data center è "enorme". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, durante un intervento in videoconferenza in occasione della riunione ministeriale del G20 sull'innovazione tenutasi a Chapel Hill, nella Carolina del Nord. "Non riusciamo a trovare il numero di lavoratori qualificati di cui abbiamo bisogno per costruire i data center, solo quelli che noi, come azienda, stiamo cercando di realizzare", ha affermato Zuckerberg.

"C'è poi l'altro aspetto della questione, ovvero la necessità di manodopera qualificata per costruire tutti i data center di cui abbiamo bisogno. E questo comporterà, come sapete, centinaia di migliaia e forse milioni di posti di lavoro. Semplicemente perché la domanda di data center è immensa. Insomma, quello che abbiamo sostanzialmente constatato in Meta è che non disponiamo, non riusciamo a trovare, il numero di operai specializzati di cui abbiamo bisogno per costruire i data center, anche solo quelli che noi, come singola azienda, stiamo cercando di realizzare. Quindi abbiamo creato questo programma, l'America's Workforce Academy, che fondamentalmente aiuta a formare le persone nei mestieri specializzati. Voglio dire, abbiamo bisogno di molti più falegnami, molti più elettricisti, persone qualificate per costruire questi edifici complessi", ha dichiarato.

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