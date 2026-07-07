Zucchero annuncia il gran finale di Baila 25th a San Siro nel '26

Bologna, 7 lug. (askanews) - Zucchero re del palcoscenico, con una carriera mastodontica alle spalle, continua a fare numeri da record ma soprattutto conferma tutta la sua carica dal vivo. Con il tour negli stadi sta celebrando 'Baila (Sexy Thing) 'a 25 anni dall'uscita del singolo, una delle hit più amate del repertorio di Fornaciari, nel 2027 ci sarà un grande evento a chiudere i festeggiamenti: Baila a San Siro, il gran finale, in programma il 10 giugno allo Stadio Meazza di Milano.

"Siamo in giro con il tour di Baila da un po', in tutta Europa, abbiamo fatto anche gli Stadi. A celebrare il gran finale a San Siro, come sai, è sempre una cosa molto emozionante. L'altra volta abbiamo fatto un gran concerto bellissimo, è piaciuto a tutti e tutti ci hanno chiesto perché non fai baila a San Siro e quindi andremo a San Siro".

Nel futuro di Adelmo 'Sugar' Fornaciari c'è ancora tanta musica e si prepara a nuove sfide: nel 2027-2028 potrebbe festeggiare i 40 anni di Blues all'Arena di Verona.

"Mi piacerebbe tanto perché tornare all'Arena, che è sempre un posto magico ovviamente, che mi ha dato anche tanto, con un album come Blues, che comunque è stato l'album che mi ha consacrato, che mi ha fatto conoscere in giro per il mondo con brani come Senza una Donna, Libidine, Con le mani, penso che possa essere un evento molto bello, molto entusiasmante, molto emozionante".

Zucchero è capace di far cantare e ballare il pubblico di ogni generazione con una musica potente e autentica.