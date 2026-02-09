ULTIME NOTIZIE 09 FEBBRAIO 2026

Zoppas: Olimpiadi strategiche per espansione Sport System italiano

Cortina, 9 feb. (askanews) - Le Olimpiadi di Milano Cortina rappresentano un catalizzatore strategico per la diplomazia della crescita e l'espansione internazionale dello Sport System italiano. Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente dell'Agenzia ICE-ITA, a margine del Forum Italian Sport Industry & Business Connections, che si è tenuto a Cortina. Attraverso il coordinamento dell'ICE, ha spiegato Zoppas, l'iniziativa mira a sostenere sia i leader del settore che le piccole e medie imprese, facilitando incontri diretti tra produttori locali e decine di investitori esteri. L'obiettivo centrale è valorizzare distretti d'eccellenza come quello di Montebelluna attraverso il business matching, trasformando il prestigio dei grandi eventi sportivi in un'opportunità concreta per consolidare l'economia del Made in Italy nel mondo.

