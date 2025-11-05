Zohran Mamdani, il sindaco socialista che promette di cambiare New York

New York, 5 nov. (askanews) - Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Un politico di sinistra, 34 anni, che da consigliere locale è diventato in pochi mesi uno dei volti più riconoscibili della città.

Nato in Uganda da una famiglia di origine indiana, Mamdani vive negli Stati Uniti dall'età di sette anni ed è cittadino americano dal 2018.

È figlio della regista Mira Nair e dello studioso Mahmood Mamdani, ma si è costruito un percorso autonomo - prima come operatore sociale contro i pignoramenti, poi come deputato dello Stato di New York per il distretto del Queens, una delle aree più multietniche e popolari della città.

In campagna elettorale ha promesso di rendere New York più accessibile: più controllo sugli affitti, trasporti pubblici gratuiti, asili e supermercati municipali.

Un programma che ha mobilitato migliaia di volontari, in gran parte giovani e residenti dei quartieri periferici. "Ho sentito molti anziani dire che vengono spinti fuori dalla città che hanno contribuito a costruire", ha detto in un comizio.

Mamdani si definisce un socialista progressista e un musulmano impegnato nel dialogo tra comunità. È un sostenitore di lungo corso della causa palestinese, ma ha condannato con forza sia l'antisemitismo che l'islamofobia.

Le sue posizioni hanno suscitato duri attacchi dal presidente Donald Trump, che lo ha definito "un piccolo comunista" e "un odiatore degli ebrei", e dai media conservatori che hanno criticato le sue origini e le sue proposte radicali.

Ma il nuovo sindaco ha risposto puntando sul linguaggio dell'inclusione e della speranza. Nel suo discorso della vittoria ha citato il socialista americano Eugene Debs: "Vedo l'alba di un giorno migliore per l'umanità'".

Zohran Mamdani, primo sindaco musulmano nella storia di New York, eredita una città complessa e divisa - ma anche una delle metropoli del mondo dove la politica può ancora cambiare la vita delle persone.