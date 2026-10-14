Ziello (FnV): "Sostegno multidimensionale non a Kiev ma a italiani"

Roma, 14 ott. (askanews) - Mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni era impegnata nelle comunicazioni al Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo, durante le quali ha definito l'accordo fatto da Trump "rischioso", i vannacciani hanno annunciato che voteranno contro la risoluzione del centrodestra alla Camera. Il leader della componente a Montecitorio Edoardo Ziello ha detto:

"Voteremo contro la risoluzione della premier Meloni, perché prevede un sostegno multidimensionale all'Ucraina, per noi l'unico sostegno multidimensionale dovrebbe essere dato agli italiani che stanno sopportando rincari dei costi, sono stremati, auspicavamo che il potenziale di risorse per l'Ucraina fosse distratto e inviato al comparto del bilancio per le famiglie, invece non è stato così".

Tenendo uno striscione con la scritta "Ora tocca all'Italia" i deputati di Futuro Nazionale con Vannacci si sono dati appuntamento davanti a Montecitorio per applaudire all'accordo Usa-Russia sul gasolio che rappresenta, hanno detto, "una lezione per l'Italia".