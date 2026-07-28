Zidane nuovo ct della Francia: "Un sogno, l'ho sempre desiderato"

Milano, 28 lug. (askanews) – Zinédine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Francia a partire dal 1 settembre. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, che ha ufficializzato il passaggio di consegne con Didier Deschamps, alla guida dei Bleus dal 2012.

Deschamps lascia la panchina dopo quattordici anni e 187 partite, chiudendo il proprio ciclo con l’eliminazione in semifinale ai Mondiali 2026 per mano della Spagna. Da settimane Zidane era indicato come il naturale successore dell’ex compagno di squadra.

Per Zidane, 54 anni, si tratta del ritorno in panchina dopo quattro anni di inattività. L’ex fuoriclasse ha allenato finora soltanto il Real Madrid Castilla e la prima squadra del Real Madrid, con cui ha scritto una delle pagine più vincenti del calcio europeo conquistando tre Champions League consecutive tra il 2016 e il 2018, oltre a due campionati spagnoli e altri trofei internazionali.

“La nazionale francese è l’unica cosa che ho sempre desiderato fare – ha dichiarato Zidane – è in un certo senso un sogno. Negli ultimi quattro o cinque anni ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per lavorare con la nazionale francese. Darò tutto per fare in modo che questa squadra continui a vincere”.

La nomina di Zidane apre una nuova era per la nazionale francese, con l’obiettivo di rilanciare le ambizioni dei Bleus in vista delle prossime competizioni internazionali.