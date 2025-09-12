Zeytin il gorillino, salvato in aeroporto a Istanbul, torna in Nigeria

Istanbul, 12 set. (askanews) - Si chiama Zeytin, "oliva" in turco, ed è un baby gorilla con una storia particolare: è stato scoperto e salvato nel dicembre 2024 all'aeroporto di Istanbul, in viaggio fra la Nigeria e la Thailandia. Aveva allora 5 mesi, chiuso in una scatola nel settore cargo di un aereo della Turkish Airlines, chiaramente spaventato; pesava solo nove chili.

Sequestrato dagli agenti della dogana, è stato allevato allo zoo di Istanbul; adesso è quasi raddoppiato di peso e ha venti centimetri di altezza in più. Si pensa che sia un gorilla delle pianure occidentali, specie in via d'estinzione delle foreste dell'Africa centrale, in drammatica diminuzione per la deforestazione, la caccia e le malattie. Il traffico dei cuccioli di grandi scimmie invece è in aumento, e vengono usati come animali da compagnia, negli zoo, nei circhi ... o come prodotto per contenuti social.

"Saremo tristissimi quando se ne va" dice il direttore regionale del ministero dell'agricoltura, Fahrettin Ulu, "ma vogliamo che continui a vivere nel suo habitat".

Per questo il gorillino tornerà in Nigeria in un centro di riabilitazione locale, dopo lunghe trattative fra le autorità competenti dei due paesi; si prenderà cura di lui una ong, la Fondazione Pandrillus, nella speranza di reinserirlo in natura.