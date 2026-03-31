Zelensky: Ue non blocchi pacchetto aiuti, in gioco vita delle persone

Kyiv, 31 mar. (askanews) - I ministri degli Esteri Ue si sono recati in visita a Kiev insieme all'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri Kaja Kallas e hanno ribadito il loro sostengo al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha chiesto con forza all'Europa di trovare un modo per aggirare il veto ungherese sul pacchetto di aiuti da 90 milioni di euro, affermando che "è in gioco la vita delle persone".

"L'Europa ha deciso di dare all'Ucraina un pacchetto di aiuti da 90 miliardi di euro finanziato con gli asset russi ma questa decisione non deve essere bloccata. Ne va della forza dell'Europa, della forza della sua influenza sulla scena internazionale e della sua capacità di agire. Se le decisioni comuni possono essere bloccate così facilmente in questi tempi così difficili cosa ne sarà del resto?" ha detto. "E questo sta accadendo perché una persona in Europa si oppone a tutta l'Europa. Semplicemente per compiacere Mosca. E tutti possono già vedere le prove che questo non è altro che un accordo con Mosca" ha concluso Zelensky.