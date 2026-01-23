Zelensky: Trump può fermare la guerra grazie al dialogo con Putin

Davos, 23 gen. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che il dialogo diretto tra Donald Trump e Vladimir Putin può portare alla fine della guerra in Ucraina. Parlando ai giornalisti al World Economic Forum di Davos, Zelensky cita anche possibili primi passi verso colloqui trilaterali tra Kiev, Washington e Mosca.

"Vogliamo fermare questa guerra - ha detto Zelensky - Ed è per questo che penso che il presidente Trump possa farlo, davvero, perché ha un dialogo con Putin. Non tutti hanno un dialogo, anzi non c'è nemmeno un dialogo. Lui parla con Putin allo stesso livello. Penso che l'America sia molto più forte della Russia, e lo si vede dai risultati di questa guerra. È per questo che credo che l'esercito americano sia più forte di quello russo, anche per l'esperienza che abbiamo maturato combattendo e difendendoci".

"Questa è una vera guerra in Europa - ha aggiunto - che dura già più a lungo della Seconda guerra mondiale. E dobbiamo fermare Putin".

Sui colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina negli Emirati Arabi Uniti, il presidente ucraino ha affermato: "Se verrà fatto qualcosa, se ci saranno dei primi passi a livello di sicurezza nazionale, in ogni caso dobbiamo sperare che questi incontri ci avvicinino, anche solo un po', alla pace".