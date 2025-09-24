ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2025

Zelensky: "Solo armi e alleati possono garantirci la sicurezza"

New York, 24 set. (askanews) - Nazioni Unite (New York), 24 set. (askanews) - "Oggi, nessuno tranne noi stessi può garantire la sicurezza. Solo alleanze forti. Solo partner forti. E solo le nostre armi. Il XXI secolo non è molto diverso dal passato. Se una nazione vuole la pace, deve comunque lavorare sulle armi". Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky parlando all'Assemblea generale dell'Onu.

"Cari leader, stiamo vivendo la corsa agli armamenti più distruttiva della storia dell'umanità. Perché questa volta include l'intelligenza artificiale - ha detto rivolgendosi ai capi di Stato e leader presenti - E se non ci sono garanzie di sicurezza reali, tranne gli amici e le armi, e se il mondo non è in grado di rispondere a tutte le minacce, e se non esiste una piattaforma forte per la sicurezza internazionale, ci sarà ancora un posto sulla terra che sia sicuro per le persone?".

