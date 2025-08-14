Zelensky: serve cessate il fuoco immediato. Putin sta bluffando

Berlino, 14 ago. (askanews) - "Noi ci aspettiamo il cessate il fuoco, un cessate il fuoco immediato", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso della conferenza congiunta con il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il vertice

virtuale con i leader europei, il presidente statunitense Donald

Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte in vista del summit in Alaska tra il presidente Usa e Vladimir Putin.

Zelensky, volato a Berlino per il videocollegamento, ha chiesto un rafforzamento delle sanzioni, qualora Mosca non dovesse accettare di porre fine alla guerra e ha affermato che "Putin sta bluffando, sta cercando di fare pressione su tutti i fronti dell'Ucraina prima dell'incontro in Alaska".

"La Russia sta cercando di presentarsi come capace di occupare l'intera Ucraina, questo è senza dubbio il loro desiderio - ha detto il presidente ucraino - e Putin bluffa anche affermando che le sanzioni non sono importanti per lui e che non funzionano. Invece sono molto utili e stanno colpendo l'economia militare russa".