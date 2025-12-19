ULTIME NOTIZIE 19 DICEMBRE 2025

Zelensky: se Ucraina sconfitta, Russia inevitabilmente arriverà in Polonia

Varsavia, 19 dic. (askanews) - Il presidente Volodymyr Zelensky da Varsavia ha esortato all'unità tra l'Ucraina e la Polonia, sostenendo che Mosca attaccherà lo Stato Ue se l'invasione dell'Ucraina non verrà fermata. "Senza l'indipendenza dell'Ucraina, senza l'indipendenza del nostro Stato, Mosca inevitabilmente arriverà qui, arriverà qui e si spingerà ulteriormente in Europa. Senza la nostra indipendenza, Mosca inevitabilmente arriverà in Polonia", ha affermato Zelensky durante la conferenza stampa con il presidente polacco Karol Nawrocki.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi