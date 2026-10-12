ULTIME NOTIZIE 12 OTTOBRE 2026

Zelensky: se Russia non accetterà tregua energetica reagiremo

Kiev, 12 ott. (askanews) - Il presidente ucraino Zelensky ha detto che se la Russia non accetterà la tregua energetica, ci sarà una reazione da parte di Kiev.

"Quest'inverno, se la Russia non accetterà una tregua energetica, reagiremo - ha detto collegato ad una summit sulla sicurezza a Varsavia - ecco perché ieri il post del presidente americano ha suscitato grande interesse e speriamo che la tregua energetica possa davvero funzionare. Noi in Ucraina abbiamo immediatamente sostenuto questa idea, come del resto abbiamo fatto più di una volta nel corso dei mesi, quando siamo stati noi stessi a proporre l'idea della tregua energetica. Abbiamo accettato una tregua energetica. La delegazione americana sa molto bene cosa questo significhi per noi".

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