Zelensky ringrazia l'Ue per 21esimo pacchetto sanzioni alla Russia

Kiev, 23 lug. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato l'Unione europea e i leader europei per l'adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Durante un incontro con il primo ministro irlandese Micheàl Martin, Paese che detiene il semestre di presidenza del Consiglio Ue, Zelensky ha dichiarato:

"È importante che oggi sia stata presa una decisione su un nuovo pacchetto di sanzioni dell'Ue contro l'aggressione della Russia. E ringrazio tutti i leader e i paesi d'Europa per questo sostegno. Questo è ora il ventunesimo pacchetto di sanzioni. E oggi Micheàl mi ha assicurato che avrebbe lavorato al 22esimo pacchetto di sanzioni" ha detto.

"Questo pacchetto contiene misure incisive per limitare le entrate della Russia, comprese alcune proposte avanzate dall'Ucraina che sono state recepite", ha poi aggiunto Zelensky sui social: "È fondamentale mantenere l'unità e proseguire con questa pressione".