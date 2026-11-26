Kiev, 26 nov. (askanews) - "A tutti i nostri amici americani negli Stati Uniti, in ogni parte del mondo e proprio qui in Ucraina, buon Giorno del Ringraziamento!": lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio in inglese.

"A tutti i nostri amici americani negli Stati Uniti, in tutto il mondo e proprio qui in Ucraina, buon Thanksgiving. E in questo giorno speciale voglio dirvi grazie. A nome di tutti gli ucraini, grazie per la vostra solidarietà, per la vostra generosità e per essere al nostro fianco", ha affermato il presidente ucraino.

"L'Ucraina tiene duro e, dopo ogni attacco russo, ci rialziamo. E questo è possibile, in parte, perché sentiamo il sostegno di tanti nostri amici americani", ha aggiunto.