ULTIME NOTIZIE 20 FEBBRAIO 2026

Zelensky: riceviamo informazioni di intelligence dagli Usa come sempre

Milano, 20 feb. (askanews) - Il livello di intelligence che l'Ucraina riceve dagli Stati Uniti non è diminuito, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky, nonostante Washington abbia ridotto altre forme di sostegno militare e finanziario sotto la guida di Donald Trump. "Riceviamo sicuramente informazioni di intelligence dalla Francia e da altri paesi europei che richiediamo, e riceviamo informazioni di intelligence dagli americani allo stesso livello di sempre", ha dichiarato Volodymyr Zelensky all'Afp in un'intervista esclusiva a Kiev.

ESTERI
