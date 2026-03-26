Zelensky: Putin trasforma ogni dollaro di gas e petrolio in uccisioni

Kiev, 26 mar. (askanews) - "Abbiamo bisogno di un'azione congiunta per creare leggi rigorose in Europa che consentano ai paesi di bloccare le petroliere russe e confiscare il petrolio". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video trasmesso da Helsinki durante un vertice della Joint Expeditionary Force (JEF).

"Sappiamo tutti che per la Russia i soldi del petrolio e del gas significano più tempo per la guerra. Putin trasforma ogni dollaro che guadagna in uccisioni e destabilizzazione. Quindi, per favore, continuate a fare pressione sulla Russia. Le sue petroliere e la sua flotta ombra non devono sentirsi al sicuro nelle acque europee", ha dichiarato.

"Ringrazio la Danimarca, la Svezia e la Francia per aver fermato queste navi: una chiara dimostrazione che far rispettare le leggi non solo è possibile, ma anche efficace. Ora dobbiamo fare di più. Queste petroliere non devono essere semplicemente fermate, ma non devono essere utilizzate per eludere il diritto internazionale", ha aggiunto.