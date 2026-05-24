ULTIME NOTIZIE 24 MAGGIO 2026

Zelensky: Putin ora usa anche l'Oreshnik, sono "davvero pazzi"

Kiev, 24 mag. (askanews) - La Russia ha lanciato un missile ipersonico a medio raggio Oreshnik, dotato di capacità nucleare, durante i massicci attacchi sferrati durante la notte contro l'Ucraina. Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, secondo cui "è stato un attacco devastante: 90 missili di vario tipo, molti dei quali balistici, 36 per la precisione. Seicento droni. Purtroppo, non tutti i missili balistici sono stati abbattuti. La distruzione maggiore si registra a Kyiv, che era l'obiettivo principale di questo attacco russo".

"Putin - ha detto Zelensky - non riesce nemmeno più a pronunciare correttamente la parola "evviva", si limita a borbottare, eppure continua a distruggere edifici residenziali con i suoi missili. Tre missili russi contro un impianto di approvvigionamento idrico, un mercato raso al suolo, decine di edifici residenziali danneggiati, diverse scuole pubbliche, e poi ha lanciato il suo "Oreshnik" contro Bila Tserkva. Sono davvero pazzi".

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