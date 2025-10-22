Zelensky: proposta Trump su attuale linea fronte è un buon compromesso

Oslo, 22 ott. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sostenere la proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui l'attuale linea del fronte dovrebbe essere la base per i negoziati con la Russia, ma ha aggiunto di dubitare che il presidente Vladimir Putin la accetterà.

"Ha proposto: 'Rimanete dove siamo e iniziate da lì la conversazione'. Penso che fosse un buon compromesso, ma non sono sicuro che Putin lo sosterrà, e l'ho detto al presidente", ha spiegato Zelensky parlando da Oslo, che ha stanziato per l'Ucraina un pacchetto di aiuti di 150 milioni di dollari per acquistare gas in vista dell'inverno.

Intanto le bombe russe non si fermano: almeno sei persone, tra cui due bambini, sono morte e altre 17 sono rimaste ferite negli ultimi attacchi della scorsa notte avvenuti in diverse regioni ucraine.