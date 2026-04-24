ULTIME NOTIZIE 24 APRILE 2026

Zelensky: pronti a fare pressione su tutti per l'ingresso in Ue

Milano, 24 apr. (askanews) - Durante l'incontro con i leader europei a Cipro, successivo all'approvazione del prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, Volodymyr Zelensky ha affermato che il Paese è pronto per diversi cicli di negoziati e che "manterrà la pressione" per la sua adesione all'Ue. "Desideriamo moltissimo (entrare nell'UE), e ribadisco sempre che non dipende dalla decisione dell'Ucraina e del popolo ucraino. Abbiamo già deciso di voler entrare nell'UE il prima possibile, e l'UE ci ha aiutato durante questa guerra, e continua a farlo, e ora condivideremo le nostre conoscenze e la nostra esperienza per rafforzare l'Europa. Tutti riconoscono che abbiamo un'esperienza unica", ha sottolineato Zelensky.

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