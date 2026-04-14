ULTIME NOTIZIE 14 APRILE 2026

Zelensky promette di riparare l'oledotto che rifornisce l'Ungheria

Berlino, 14 apr. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante una visita a Berlino, ha promesso di riparare l'oleodotto Druzhba, che rifornisce di petrolio russo l'Ungheria, entro la fine di aprile. Un tratto dell'oleodotto, che attraversa l'Ucraina occidentale, sarebbew stato danneggiato a gennaio da un attacco di Mosca.

"Per quanto riguarda l'oleodotto, come promesso, verrà riparato entro la fine di aprile, non completamente, ma abbastanza da renderlo operativo. Non tutti i serbatoi verranno riparati, è un processo lungo. Ma questa è un'altra questione. Sarà operativo? Sì, entro la fine di aprile", ha dichiarato Zelensky in conferenza stampa a Berlino, mentre si augura che Budapest risponda sbloccando un prestito europeo di 90 miliardi di euro a favore di Kiev.

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