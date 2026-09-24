Zelensky: ora serve diplomazia, ma inverno duro anche per Mosca

Nazioni Unite, 24 set. (askanews) - Volodymyr Zelensky dice che "ora abbiamo bisogno della diplomazia" e chiede passi verso la de-escalation prima dell'inverno. Ma nello stesso intervento all'Onu il presidente ucraino avverte che la stagione potrebbe essere molto dura per l'Ucraina e che Kiev non avrà altra scelta che renderla "dolorosa anche per la Russia". Zelensky è inoltre tornato a chiedere di limitare il commercio con Mosca, sostenendo che ogni nuova entrata dà alla Russia più tempo per continuare la guerra.

"Quando qualcuno dà più soldi alla Russia attraverso il commercio, dà più tempo a questa guerra - afferma Zelensky - È esattamente per questo che insistiamo nel limitare il commercio con l'aggressore ed è per questo che noi stessi stiamo bruciando le entrate della Russia".

"Gli ucraini capiscono che questo inverno potrebbe essere molto duro per noi, ma in risposta non avremo altra scelta che fare in modo che sia doloroso anche per la Russia. Ed è proprio per questo - sottolinea il presidente ucraino - che diciamo che passi verso la de-escalation sono importanti, sono necessari prima dell'inverno. Ora abbiamo bisogno della diplomazia".