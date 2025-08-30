Zelensky: omicidio Parubiy "accuratamente pianificato"

Kiev, 30 ago. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia un'indagine sull'omicidio dell'ex presidente del parlamento Andriy Parubiy, che definisce "attentamente pianificato". Zelensky condanna inoltre il recente attacco su larga scala della Russia con missili e droni, che nella notte ha colpito diverse regioni dell'Ucraina causando un morto e decine di feriti. "È importante che lavoriamo insieme per fare pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra", sottolinea.

"Le forze dell'ordine - il ministro dell'Interno e il procuratore generale - stanno riferendo regolarmente. Stanno indagando sulle circostanze dell'omicidio di Andriy Parubiy. Vengono utilizzate molte risorse - tutte quelle necessarie. Purtroppo il crimine è stato attentamente pianificato. Ma si sta facendo tutto il possibile per risolverlo" ha detto Zelensky in un discorso televisivo. "Il lavoro continua in diverse zone dopo gli attacchi russi della scorsa notte, c'è stato un attacco su larga scala contro Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kyiv e altre regioni, con bombardamenti che hanno colpito da Kharkiv a Lutsk. Decine di persone sono rimaste ferite. Solo a Zaporizhzhia 29 persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini, e una persona è stata uccisa".

"Putin" dice Zelensky "sta solo giocando con la testa dei leader e li trascina a diventare suoi complici. Sminuisce la minaccia delle sanzioni, le rinvia, non è interessato ad altro. È importante che lavoriamo insieme per fare pressione sulla Russia affinché la guerra finisca. Oggi Rustem Umerov mi ha fatto un rapporto dopo incontri in Turchia e negli Emirati: ci sono stati anche incontri in Arabia Saudita e in Qatar, stiamo lavorando anche con la Svizzera, ognuno di questi Paesi è pronto a essere una piattaforma per i negoziati per porre fine alla guerra, li ringrazio per questo".