Zelensky: non so quali sono ora le condizioni di Putin per la pace

Ankara, 8 lug. (askanews) - "Non so quali siano le condizioni per la pace" di Vladimir Putin, "all'inizio erano più forti quando c'era una guerra su larga scala, attualmente l'esercito russo sta perdendo terreno": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, incontrando Donald Trump a margine del vertice della Nato in corso ad Ankara.

"Non si tratta più del numero dei soldati, ora il punto principale è la tecnologia, e credo che dal punto di vista tecnologico abbiamo una sorta di sopravvento", ha concluso Zelensky.