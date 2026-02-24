Zelensky mostra il bunker: da qui coordinavo la difesa 4 anni fa

Milano, 24 feb. (askanews) - Camminando attraverso un labirinto di corridoi sotterranei sotto il centro di Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha raccontato che fu da questo vasto complesso fortificato che iniziò a coordinare la risposta del Paese all'invasione russa il 24 febbraio 2022. Nel quarto anniversario dell'inizio della guerra, la presidenza ucraina ha pubblicato un discorso di Zelensky filmato all'interno del complesso di bunker. Il filmato offre la visione più completa fino ad oggi di questo sito, che è diventato un simbolo quasi mitico della resistenza nazionale in Ucraina.

"Questo ufficio, questa piccola stanza nel bunker di Bankova, è qui che hanno avuto luogo le mie prime conversazioni con i leader mondiali all'inizio della guerra. Qui ho parlato con il presidente Biden, ed è stato qui che ho sentito: "Volodymyr, c'è una minaccia, devi lasciare urgentemente l'Ucraina. Siamo pronti ad assisterti". E qui ho risposto che ho bisogno di armi, non di un taxi."

"Qui è stato fatto molto, non avevamo mai mostrato questa struttura prima. Ora è vuota, ovviamente, ma all'inizio della guerra c'erano centinaia di persone qui. Ho lavorato qui, poi sono salito e mi sono rivolto a voi, al popolo. La nostra squadra era qui, il governo, incontri quotidiani con i militari, telefonate, ricerca di soluzioni: tutto il necessario per far sopravvivere l'Ucraina."