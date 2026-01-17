ULTIME NOTIZIE 17 GENNAIO 2026

Zelensky: l'Ucraina non è mai stata e non sarà un ostacolo alla pace

Roma, 17 gen. (askanews) - "L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio sui social. "Oggi la delegazione ucraina è già negli Stati Uniti - ha spiegato - Rustem Umerov, Kyrylo Budanov e Davyd Arakhamiia. Verso sera, ora di Kiev, mi aspetto i primi resoconti riguardo ai loro incontri", ha detto Zelensky.

"Il compito principale della delegazione ucraina è presentare un quadro completo e accurato di quello che sta accadendo e delle conseguenze degli attacchi russi", ha proseguito. "Tra le conseguenze di questo terrore c'è il discredito del processo diplomatico: le persone perdono fiducia nella diplomazia, e gli attacchi russi minano costantemente anche le limitate opportunità di dialogo che esistevano prima. La parte americana deve comprenderlo. È necessario anche fare progressi sui documenti che sono in preparazione".

"L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace, e ora spetta ai nostri partner determinare se la diplomazia avanza", ha aggiunto il presidente ucraino, "Ringrazio tutti coloro che stanno con noi, che stanno con l'Ucraina. Gloria all'Ucraina!".

