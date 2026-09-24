Zelensky: la Russia usa combattenti da 47 Paesi in Ucraina

Nazioni Unite, 24 set. (askanews) - Volodymyr Zelensky accusa la Russia di utilizzare nella guerra contro l'Ucraina cittadini provenienti da 47 Paesi. Nel suo intervento all'Onu, il presidente ucraino ha citato tra gli altri Ghana, Nepal, Tagikistan, India, Yemen, Kenya, Zimbabwe, Cuba, Bielorussia, Sudan e Sudafrica. Zelensky ha inoltre detto che due militari nordcoreani catturati dalle forze ucraine sono stati trasferiti in Corea del Sud e ha accusato Vladimir Putin di cercare continuamente nuovi uomini per proseguire la guerra.

"Non abbiamo avuto soltanto prigionieri di guerra nordcoreani - afferma Zelensky - Sappiamo che la Russia utilizza cittadini di 47 Paesi nella sua guerra. In questa guerra ci sono Ghana, Nepal, Tagikistan, India, Yemen, Kenya, Zimbabwe, Cuba, Bielorussia, Sudan, Sudafrica e molti, molti altri. E di tanto in tanto riceviamo richieste di rimandare a casa determinati prigionieri di guerra".

"Recentemente - prosegue il presidente ucraino - abbiamo inviato due prigionieri di guerra nordcoreani nella Repubblica di Corea. Questi ragazzi non sono facili da catturare vivi. Uno di loro, quando ha capito che stava per essere fatto prigioniero, ha cercato di uccidersi. Ed è rimasto sconvolto dal fatto che il destino non gli abbia permesso di morire".

"Putin cerca sempre qualcuno che possa aiutarlo a uccidere più persone per ogni chilometro di terra, a conquistare più territorio, ad attaccare un altro Paese, invece di fermarsi semplicemente e governare il proprio. Dopo tutto questo, riuscite anche solo a immaginarlo senza una guerra?", conclude Zelensky.