Kiev, 29 set. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato con il partito filo-europeo al potere in Moldova per la vittoria alle elezioni parlamentari, aggiungendo che la Russia non è riuscita a ribaltare il voto nell'ex paese sovietico.

"L'influenza sovversiva della Russia non si diffonderà ulteriormente in Europa - ha detto Zelensky - la Russia non è riuscita a destabilizzare la Moldova, nonostante abbia speso ingenti risorse per minarla e corrompere chiunque potesse".