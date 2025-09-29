ULTIME NOTIZIE 29 SETTEMBRE 2025

Zelensky: "La Russia non è riuscita a destabilizzare la Moldova"

Kiev, 29 set. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato con il partito filo-europeo al potere in Moldova per la vittoria alle elezioni parlamentari, aggiungendo che la Russia non è riuscita a ribaltare il voto nell'ex paese sovietico.

"L'influenza sovversiva della Russia non si diffonderà ulteriormente in Europa - ha detto Zelensky - la Russia non è riuscita a destabilizzare la Moldova, nonostante abbia speso ingenti risorse per minarla e corrompere chiunque potesse".

