Zelensky: la Russia attacca prima di Natale, ci sono vittime

Kiev, 23 dic. (askanews) - La risposta di Mosca all'uccisione del generale di corpo d'armata Fanil Sarvarov a capo della Direzione per la Preparazione Operativa delle Forze Armate della Federazione Russa, non si è fatta attendere; l'ufficiale è morto nell'esplosione della sua automobile su cui è stato fatto esplodere un potente ordigno.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva subito detto in televisione che la Russia stava preparando "attacchi su larga scala" contro l'Ucraina durante le vacanze di Natale, il bilancio fornito dopo la notte è di oltre 650 droni e una trentina di missili russi che sono stati lanciati e che hanno ucciso almeno tre persone tra cui un bambino di 4 anni.

"Al momento, un regime di allerta aerea è mantenuto nella maggior parte del territorio ucraino (...) Almeno 13 regioni sono state colpite dall'attacco. Gran parte dei droni e dei missili è stata abbattuta", ha scritto su Telegram Zelensky. Questo attacco, avvenuto alla vigilia di Natale, dopo un nuovo ciclo di negoziati negli Stati Uniti, "indica in modo molto chiaro le priorità della Russia", ha aggiunto il capo dello stato ucraino esortando per l'ennesima volta gli alleati a fare più pressioni su Mosca.

