ULTIME NOTIZIE 19 MARZO 2026

Zelensky invita i leader Ue ad agire, sul tavolo 90 miliardi bloccati

Bruxelles, 19 mar. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto a una riunione del Consiglio europeo a Bruxelles, dopo che i leader dell'UE non sono riusciti, durante il vertice, a convincere il presidente ungherese Viktor Orban a revocare il veto su un prestito di 90 miliardi di euro

Intervenendo in videocollegamento da Kiev, Zelensky ha dichiarato:

"Gli Stati Uniti hanno allentato alcune sanzioni contro la Russia, e questo porta ingenti fondi nel bilancio di guerra di Putin. Inoltre, per il terzo mese consecutivo, la più importante garanzia di sicurezza finanziaria per l'Ucraina da parte dell'Europa non funziona: il pacchetto di sostegno da 90 miliardi di euro per quest'anno e il prossimo. Questo è fondamentale per noi. È una risorsa per proteggere vite umane", ha affermato in inglese.

"Cari leader, Europa unita. Dobbiamo prendere e attuare delle decisioni. Un sostegno forte e costante è fondamentale. È fondamentale esercitare pressione sulla Russia. Ed è importante rimanere concentrati - anche tenendo d'occhio l'Iran - sul fatto che la guerra è in corso sul suolo europeo", ha aggiunto.

"Si vede come diverse iniziative vengano bloccate e quanto sia difficile per un'Europa unita attuare anche decisioni già prese. Questo non deve accadere con l'apertura dei gruppi di lavoro per l'Ucraina (i gruppi di negoziato nel processo di adesione dell'Ucraina all'UE) o con la nostra adesione", ha concluso.

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