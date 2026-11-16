ULTIME NOTIZIE 16 NOVEMBRE 2026

Zelensky: incontro "volenterosi" per definire posizione Ue forte

Milano, 16 nov. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che è in fase di preparazione un incontro degli alleati di Kiev, la cosiddetta "Coalizione dei Volenterosi", con l'obiettivo di definire la posizione europea nei negoziati per porre fine alla guerra con la Russia. "Stiamo preparando un incontro della Coalizione dei Volenterosi. Si tratta di un incontro importante, che potrebbe rivelarsi storico", afferma Zelensky nel suo discorso serale quotidiano.

"Possiamo definire una posizione europea forte al 100% per la vittoria. Il formato trilaterale Ucraina-Stati Uniti-Russia deve diventare non solo un formato quadrilaterale, ma anche significativamente più forte. Stiamo inoltre preparando una revisione del lavoro delle coalizioni esistenti a sostegno dell'Ucraina."

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi