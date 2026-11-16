Zelensky: incontro "volenterosi" per definire posizione Ue forte

Milano, 16 nov. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che è in fase di preparazione un incontro degli alleati di Kiev, la cosiddetta "Coalizione dei Volenterosi", con l'obiettivo di definire la posizione europea nei negoziati per porre fine alla guerra con la Russia. "Stiamo preparando un incontro della Coalizione dei Volenterosi. Si tratta di un incontro importante, che potrebbe rivelarsi storico", afferma Zelensky nel suo discorso serale quotidiano.

"Possiamo definire una posizione europea forte al 100% per la vittoria. Il formato trilaterale Ucraina-Stati Uniti-Russia deve diventare non solo un formato quadrilaterale, ma anche significativamente più forte. Stiamo inoltre preparando una revisione del lavoro delle coalizioni esistenti a sostegno dell'Ucraina."