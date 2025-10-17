Zelensky incontra produttore americano missili Patriot e Tomahawk

Washington, 17 ott. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato i rappresentanti del produttore americano dei sistemi missilistici Tomahawk e Patriot, richiesti da Kiev per difendersi dall'invasione russa.

"Abbiamo discusso della capacità produttiva dell'azienda Raytheon, delle possibili strade di cooperazione per rafforzare la difesa aerea e le capacità a lungo raggio dell'Ucraina, oltre che della prospettiva di una produzione congiunta ucraino-americana", ha dichiarato Zelensky. Il presidente ucraino è atteso alla Casa Bianca, dove il presidente Donald Trump dovrebbe riceverlo per la terza volta dall'inizio del suo mandato.

In un messaggio separato, Zelensky ha sottolineato di aver incontrato anche i rappresentanti di Lockheed Martin, altra azienda di difesa americana. "Ho discusso delle esigenze specifiche dell'Ucraina in termini di sistemi di difesa aerea e missili associati, nonché di aerei F-16", ha affermato.