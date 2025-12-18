Zelensky in Polonia da presidente Nawrocki, visita tesa ma essenziale

Varsavia, 18 dic. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato a Varsavia, alla vigilia del suo primo incontro faccia a faccia con il suo omologo polacco, il nazionalista trumpiano Karol Nawrocki. Secondo Afp, si prevedono tensioni dopo le recenti critiche di Nawrocki a Kiev, ma l'incontro viene ritenuto "essenziale" per i due vicini alleati.

Nawrocki e Zelensky hanno parlato al telefono dopo la vittoria del leader nazionalista alle elezioni presidenziali, ma ci sono voluti quattro mesi prima che i due si incontrassero di persona. La Polonia ha accolto oltre un milione di rifugiati ucraini in fuga dai combattimenti. Secondo i media locali, Nawrocki, insoddisfatto dello stato delle relazioni tra i due vicini, ha rifiutato almeno tre inviti a recarsi a Kiev, con il suo entourage che ha lasciato intendere che si aspettasse la visita di Zelensky a Varsavia.

Gli analisti ucraini hanno affermato che il governo di Kiev ha ritenuto la decisione "sprezzante". Un funzionario dell'UE ha dichiarato ad Afp che "il modo in cui il signor Nawrocki vede le relazioni con l'Ucraina è più duro rispetto al suo predecessore", Andrzej Duda, un conservatore che sosteneva l'Ucraina.