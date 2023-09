Zelensky: il reddito dei funzionari ucraini sia pubblico da subito

Roma, 12 set. (askanews) - Le dichiarazioni dei redditi e il patrimonio dei funzionari ucraini devono essere rese pubbliche, subito e senza eccezioni. Lo ha chiesto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che vuole maggiore trasparenza anche in guerra, dopo i numerosi scandali di corruzione che hanno portato all'arresto o alla revoca di funzionari ucraini negli ultimi mesi.

La settimana scorsa, più di 80.000 ucraini hanno firmato una petizione per chiedere a Zelensky di porre il suo veto a una legge che ristabilisce la dichiarazione obbligatoria dei beni dei funzionari, ma la manterrebbe non pubblica per un altro anno.

"Ho posto il mio veto a una legge adottata dalla Verkhovna Rada (il parlamento ucraino, ndr) che contiene delle restrizioni sulle dichiarazioni online. Penso che tutti sappiano il motivo di questo veto: le dichiarazioni devono essere pubbliche. Subito. Non fra un anno. Il registro deve essere aperto subito. Infatti la legge deve essere votata con questo emendamento chiave. Con le preferenze, rapidamente".

Secondo un sondaggio pubblicato a luglio dall'Istituto internazionale di sociologia di Kiev, l'89% degli ucraini ritengono "grave" il problema delle corruzione nel paese, subito dopo l'invasione russa tra le loro preoccupazioni.