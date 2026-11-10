ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

Zelensky: il mio compito non è rendere felice Trump

Copenaghen, 10 nov. (askanews) - "Forse non è molto cortese, ma il mio compito non è rendere felice Trump. Il mio compito è fare di tutto per coinvolgere americani ed europei nei negoziati". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un colloquio con la premier danese Mette Frederiksen a Copenaghen, mentre la Danimarca annuncia la donazione di 20 milioni di euro in aiuti militari. "È difficile, ma fermiamoci e poi decideremo cosa fare dei territori", ha aggiunto Zelensky in merito a eventuali negoziati per un cessate il fuoco.

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