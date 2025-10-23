ULTIME NOTIZIE 23 OTTOBRE 2025

Zelensky: il 19esimo pacchetto di sanzioni Ue è molto importante

Bruxelles, 23 ott. (askanews) - "Il 19esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea, così come le sanzioni degli Stati Uniti contro le compagnie petrolifere russe, rappresentano un buon segnale affinché altri Paesi si uniscano a loro", ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles.

Nel corso del punto stampa, Zelensky ha sottolineato che la Russia non dimostra alcuna volontà di fermare questa guerra e continua ad attaccare l'Ucraina, in particolare gli asili, le scuole e semplicemente i civili. "Ciò significa che non dobbiamo solo difenderci, ma anche, insieme all'Europa e agli Stati Uniti, fare pressione su Putin affinché fermi questa guerra", ha specificato Zelensky.

"Siamo pronti a sostenere qualsiasi tipo di negoziato - ha aggiunto - ma il significato delle negoziazioni è molto importante. Abbiamo bisogno di una discussione equa, di una pace duratura".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi