Kiev, 24 nov. (askanews) - Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'Ucraina sarebbe responsabile degli attacchi del fine settimana contro due navi russe vicino a Bengasi, in Libia. Nell'ambito delle ultime conseguenze dell'invasione di Mosca, il presidente ha affermato che l'Ucraina ha utilizzato droni navali per distruggere una delle più recenti navi da guerra russe e una nave mercantile che trasportava armi. "La Russia stava usando due navi per la guerra: una corvetta, una delle più recenti della flotta russa, e una nave mercantile che trasportava armi. Ora non trasporta più nulla. E la corvetta giace sul fondale marino", ha dichiarato nel suo discorso serale.