ULTIME NOTIZIE 28 FEBBRAIO 2026

Zelensky: giusto dare a popolo iraniano una possibilità contro regime

Kiev, 28 feb. (askanews) - "È giusto dare al popolo iraniano la possibilità di liberarsi del regime terroristico, di liberarsene e di garantire la sicurezza di tutte le nazioni che hanno sofferto a causa del terrorismo originato in Iran." Così Zelensky ha commentato l'attacco di Usa e Israele contro l'Iran.

"La nostra posizione è ben nota e l'Ucraina ne ha parlato ripetutamente, anche alla vigilia della guerra. È importante salvare quante più vite possibile. È importante impedire che la guerra si estenda. È importante che gli Stati Uniti siano determinati. E ogni volta che l'America è determinata, i criminali globali si indeboliscono.", ha aggiunto.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi